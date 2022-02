Toyota anuncia suspensão da produção no Japão por possível ciberataque

Por enquanto, a Toyota suspendeu sua produção no Japão por apenas um dia e planeja analisar a situação na terça-feira

O gigante do setor automobilístico Toyota anunciou nesta segunda-feira (28) que suspenderá, amanhã, a produção em suas 14 fábricas no Japão, devido a uma “falha no sistema” em um fornecedor local, que teria sido causada por um ciberataque – noticiou a imprensa japonesa.

“Devido a uma falha no sistema de um fornecedor no Japão, decidimos suspender a operação das 28 linhas das 14 fábricas locais em 1º de março”, disse a empresa, em um comunicado divulgado hoje.

Procurada pela AFP, uma porta-voz da Toyota não confirmou que se trate de um ciberataque, alegando que o problema procedia de outra empresa, cujo nome não quis revelar.

“É verdade que fomos atingidos por uma espécie de ataque cibernético”, disse uma fonte próxima a um fornecedor local da Toyota, Kojima Industries, ao jornal econômico Nikkei.

“Estamos avaliando os danos (…) com a prioridade número um de relançar o sistema de produção da Toyota o mais rápido possível”, acrescentou a mesma fonte.

Por enquanto, a Toyota suspendeu sua produção no Japão por apenas um dia e planeja analisar a situação na terça-feira, disse à AFP a porta-voz do grupo.

Essa medida afetará a produção de “cerca de 13 mil veículos”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos meses, a Toyota já teve de revisar para baixo suas metas de produção, devido às interrupções nas cadeias de suprimentos e à escassez global de semicondutores.

©️ Agence France-Presse