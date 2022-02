Tempestade Eunice faz teto de estádio balançar e cancela voo do Tottenham

O Tottenham não foi afetado apenas pelo balanço do teto de seu estádio. O voo do clube foi cancelado, assim como o do Burnley

A tempestade Eunice tem afetado diretamente os clubes da Inglaterra. O teto do Tottenham Hotspur Stadium, localizado no norte de Londres, balançou com as fortes rajadas de vento de 128 km/h nesta sexta-feira. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostrou o ocorrido e assustou os funcionários que trabalhavam no local.

O fato, no entanto, não preocupou os engenheiros da Schlaich Bergermann Partner, empresa responsável pelo projeto do estádio. Eles afirmaram que o balanço é normal e acontece para compensar fortes movimentos na estrutura.

O Tottenham não foi afetado apenas pelo balanço do teto de seu estádio. O voo do clube foi cancelado, assim como o do Burnley. Mais cedo, vídeos foram divulgados mostrando a dificuldade dos aviões para aterrissar no aeroporto de Londres. Os ventos da tempestade Eunice chegaram a 195 km/h.

Com isso, o Tottenham teve que mudar a sua programação para Manchester, onde enfrentará o City neste sábado, às 14h30, no Etihad Stadim. Curiosamente, o adversário também sofreu recentemente com as tempestades que têm atormentado a Inglaterra O avião do clube arremeteu e teve que mudar o curso logo após o confronto contra o Sporting, pela Liga dos Campeões da Europa.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, o Tottenham é o oitavo colocado, com 36 pontos, contra 63 do atual líder, o Manchester City.

