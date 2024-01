Taiwan perde mais um parceiro diplomático, a ilha de Nauru, após eleição presidencial

O governo de Nauru anunciou nesta segunda-feira (15) que não mais reconhecerá Taipé

Taiwan perdeu o reconhecimento diplomático da pequena ilha de Nauru, na Oceania, à medida que a China intensifica esforços para isolar Taipé dias após os taiwaneses elegerem presidente um candidato que Pequim descreve como separatista.

O governo de Nauru anunciou nesta segunda-feira (15) que não mais reconhecerá Taipé e que buscará relações formais com Pequim, em um gesto que marca “um primeiro passo significativo para avançar no desenvolvimento de Nauru”, segundo comunicado publicado na página da ilha no Facebook.

Em reação, Taiwan rompeu laços oficiais com Nauru, afirmou o vice-chanceler Tien Chung-kwang, em coletiva de imprensa. Tien acusou a China de subornar Nauru.

A decisão de Nauru veio após o governista Partido Democrático Progressista (PDB) eleger seu candidato, Lai Ching-te, à presidência de Taiwan, em uma disputa apertada, no último sábado (13). Lai, que é atualmente vice-presidente de Taiwan, prometeu defender a independência “de fato” de Taiwan em relação à China

A iniciativa de Nauru, minúsculo país com população de 10 mil pessoas, deixa Taiwan agora com apenas 12 parceiros diplomáticos, mais da metade deles na América Central e no Caribe.

Estadão Conteúdo