PF apreende 75 kg de cocaína em casco de navio que partiria para África

Policiais e mergulhadores encontraram 48 tabletes de cocaína alocados na caixa mar do navio, compartimento totalmente submerso

Na manhã de ontem (14), a Polícia Federal foi acionada por armador com a suspeita de haver drogas em casco de navio, que partiria da Baía de Paranaguá para a África.

Em mergulho de fiscalização, foi identificado um volume suspeito na caixa mar do navio. A caixa mar é um compartimento totalmente submerso localizado no casco do navio que fornece um reservatório de entrada água para arrefecimento de motores e sistemas da embarcação, comumente utilizado para transportar ilicitamente entorpecentes.

Policiais Federais e mergulhadores confirmaram a existência de 48 tabletes no total de aproximadamente 75,5kg de cocaína alocados nesse compartimento. A droga foi apreendida pelos policiais.