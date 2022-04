Suspeito do tiroteio do metrô será julgado por ‘ataque terrorista’

“O senhor James enfrenta agora uma acusação federal por seus atos. Um ataque terrorista contra o transporte coletivo”, disse o assistente do FBI

O suspeito do tiroteio no metrô em Nova York, Frank James, que deixou 10 feridos, será acusado de “ataque terrorista”, anunciaram nesta quarta-feira(13) as autoridades americanas.

“O senhor James enfrenta agora uma acusação federal por seus atos. Um ataque terrorista contra o (sistema de) transporte coletivo”, disse Michael J. Driscoll, assistente de direção do escritório do FBI em Nova York, pouco depois que a polícia prendeu o afro-americano de 62 anos que caminhava em uma rua no sul de Manhattan.

