Suspeito de ataque em metrô de Nova York é preso

Frank James, de 62 anos, é apontado como o homem que detonou duas bombas de fumaça e atirou contra os passageiros

A polícia de Nova York prendeu, nesta quarta-feira (13), o homem suspeito de ser responsável pelo ataque em uma estação de metrô na cidade na última terça-feira (12). A informação foi anunciada pela emissora norte-americana WNBC.

Frank James, de 62 anos, é apontado como o homem que detonou duas bombas de fumaça e atirou contra os passageiros que estavam na estação do Brooklyn. Dez pessoas foram atingidas pelos disparos e outras 13 ficaram feridas com a confusão.

Após a chave de uma van alugada por Frank ter sido encontrada no local, ele se tornou o principal suspeito. De acordo com as investigações, o suspeito teria agido sozinho.

Segundo testemunhas, o agressor era um homem de “constituição pesada”, que vestia um colete laranja, um moletom cinza, capacete verde e uma máscara cirúrgica.

No total, o atirador teria disparado 33 tiros de uma pistola semiautomática. Ainda ontem, a arma foi encontrada com mais três carregadores de munição, um machado, fogos de artifício e um recipiente com gasolina.

Desde o ataque, a polícia tem investigado a vida de Frank e, ao conversar com os vizinhos dele, descobriram apenas que ele é um homem “calado”. Nas redes sociais, ele apenas faz críticas ao sistema governamental, mas nada relacionado a ataques.