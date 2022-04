Sobe para 31 total de mortos em ataque a prédio em Mikolaiv

Mikolaiv é uma cidade portuária, assim como Kherson, Odessa e Mariupol

Subiu para 31 o número de mortes no ataque ao prédio do governo em Mikolaiv, no sul da Ucrânia, segundo o serviço de emergência da cidade. O órgão afirma que tem trabalhado no local 24 horas por dia desde o bombardeio, que deixou um buraco no meio da estrutura do prédio na última terça-feira (29).

Mikolaiv é uma cidade portuária, assim como Kherson, Odessa e Mariupol. Assim, sua posição é estratégica para os interesses da Rússia, que tenta isolar a Ucrânia do mar Negro e estabelecer um corredor terrestre até a Crimeia, anexada em 2014.