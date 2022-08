Sérvia e Kosovo fecham acordo de livre circulação para acalmar tensões

Os dois lados, no entanto, até agora não conseguiram chegar a nenhum acordo sobre as placas dos veículos sérvios

Sérvia e Kosovo chegaram a um acordo sobre livre circulação entre os dois países, depois que novas regras de fronteira impostas por Pristina alimentaram as tensões, anunciou neste sábado o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell.

Após negociações lideradas pela UE, o Kosovo abandonou seu plano de impor uma exigência de autorização de residência para aqueles que entrarem no país com uma carteira de identidade sérvia a partir de setembro, tuitou Borrell.

O responsável europeu afirmou que obteve “garantias” do primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, e que, em troca, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, concordou em eliminar a autorização que Belgrado impôs aos visitantes com documentação do outro país.

Os dois lados, no entanto, até agora não conseguiram chegar a nenhum acordo sobre a exigência de Pristina de exigir que os sérvios de Kosovo substituam as placas sérvias em seus veículos.

“O trabalho não está terminado, há alguns problemas pendentes. Espero que ambos os líderes continuem a mostrar pragmatismo e espírito construtivo para resolver o problema”, disse Borrell.

Os projetos das autoridades kosovares provocaram um recrudescimento da violência no final de julho no norte do país, pois a minoria sérvia os considerou humilhantes.

A Sérvia não reconhece a independência de Kosovo, proclamada em 2008 após uma guerra de uma década que deixou 13.000 mortos.

Desde então, a região tem sido palco de episódios recorrentes de violência. Os 120.000 sérvios no Kosovo não reconhecem o Executivo Kosovar e permanecem leais à Sérvia.

Tanto a Sérvia como o Kosovo pretendem aderir à UE. A Sérvia tem status de candidato oficial desde 2012, enquanto Kosovo é um “candidato em potencial”.

Cinco países da UE recusam-se a reconhecer a independência da antiga província sérvia.

