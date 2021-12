Seis acontecimentos que marcarão 2022

Eleições de alto risco para Joe Biden nos Estados Unidos, Copa do Mundo de futebol: esses serão alguns dos eventos previstos para 2022

Eleições de alto risco para Joe Biden nos Estados Unidos, Copa do Mundo de futebol e um esperado ressurgimento dos festivais: esses serão alguns dos eventos previstos para 2022.

Jogos de inverno sob vigilância em Pequim

A elite mundial dos esportes de inverno participa nos Jogos Olímpicos de Pequim, de 4 a 20 de fevereiro, para os quais a China aplicou medidas drásticas, sem dúvida as mais radicais para um evento esportivo dessa magnitude desde o início da pandemia.

Todos os participantes terão que ser vacinados ou respeitar uma quarentena de 21 dias e depois entrarão em uma “bolha sanitária” durante todo o período dos Jogos.

Somente pessoas que vivem na China podem ou poderão comprar ingressos.

Ameaças de boicote por motivos humanitários e o caso da tenista Peng Shuai também pairam sobre o evento.

Carnaval volta ao Rio de Janeiro

O carnaval carioca prepara seu grande retorno, de 25 de fevereiro a 1º de março, após dois anos de espera por conta da pandemia.

O prefeito Eduardo Paes garantiu que não vai impor nenhuma regra de distanciamento físico, ou uso de máscara, graças ao avanço da vacinação no país, uma vez que 60% dos brasileiros já receberam duas doses.

As autoridades, porém, condicionam a celebração do carnaval, que atrai dois milhões de turistas a cada ano, à situação epidemiológica.

Música em Glastonbury

Glastonbury, o lendário festival de música britânico, está programado para 22 a 26 de junho, pela primeira vez desde 2019.

A covid-19 estragou as comemorações do que deveria ter sido seu 50º aniversário em 2020. A edição de 2021, para a qual 135.000 ingressos foram vendidos, também foi cancelada.

A presença da americana Billie Eilish é a única confirmada por enquanto.

Consagração de Xi

Muitas vezes considerado o líder chinês mais poderoso desde Mao Tsé-Tung, Xi Jinping será ratificado no outono para um terceiro mandato como líder do partido – e, portanto, do país – durante o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês.

Desde sua chegada ao comando do país, o líder de 68 anos centralizou o poder em suas mãos e modificou a constituição para poder continuar governando por mais de dois mandatos. Sua ascensão ao poder foi acompanhada por um controle mais rígido da oposição, seja em Hong Kong ou na região autônoma uigur de Xinjiang (noroeste), de maioria muçulmana.

Eleições cruciais para Biden

O Partido Republicano tentará manter o controle das duas casas do Congresso dos EUA durante as eleições de meio de mandato em 8 de novembro.

A pouco menos de um ano dessas eleições tradicionalmente delicadas para o partido no poder, os democratas não têm nada garantido, após sua derrota na Virginia e uma vitória mais apertada do que o esperado em Nova Jersey.

E, em segundo plano, está o declínio da popularidade do presidente Joe Biden.

Kevin McCarthy, líder da oposição na Câmara dos Representantes, prevê uma onda republicana, apostando em 60 cadeiras adicionais para seu partido, que atualmente tem 213 (em comparação com 221 para os democratas).

Uma Copa do Mundo no deserto

O Catar sediará a primeira Copa do Mundo de futebol organizada no Oriente Médio de 21 de novembro a 18 de dezembro, na esperança de mudar a imagem polêmica do pequeno e rico emirado do Golfo que investiu bilhões no esporte.

O país enfrentou acusações de compra de votos após sua escolha como sede em 2010 e foi criticado por seu tratamento aos trabalhadores migrantes, especialmente aqueles que construíram estádios para a Copa do Mundo.

O evento será realizado pela primeira vez no outono, para evitar o calor sufocante do verão no Catar.

