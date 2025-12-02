Se a Europa quiser guerra com a Rússia, ‘estamos prontos’, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (2) que não deseja uma guerra com a Europa, mas que, se os europeus iniciarem um conflito, seu país está preparado, em uma declaração à imprensa antes de uma reunião crucial com enviados americanos em Moscou.

“Não temos intenção de ir à guerra com a Europa, mas, se a Europa quiser e começar, estamos prontos”, declarou Putin, que acusou os europeus de quererem impedir os esforços dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia.

“Os europeus estão incomodados por terem sido excluídos das negociações, mas (…) eles próprios se afastaram, foi uma iniciativa deles”, continuou o presidente russo.

“Eles não têm um programa de paz, estão do lado da guerra”, acrescentou, à margem de um fórum econômico.

Putin aconselhou os líderes europeus a abandonarem a “ilusão” de que podem infligir uma “derrota estratégica à Rússia” e voltarem “à realidade, com base na situação no terreno”.

O mandatário se reunirá nesta terça-feira no Kremlin com o enviado americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir o plano de Washington para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

AFP