Sacristão é morto e padre é ferido a facadas no sul da Espanha

Um sacristão foi morto e um sacerdote foi ferido a facadas na quarta-feira em uma igreja de Algeciras, no sul da Espanha, informou uma fonte da polícia à AFP.

“Pouco antes das 20h, uma pessoa executou um ataque com arma branca”, informou, em nota o Ministério do Interior.

“O ataque ocorreu na Igreja de San Isidro”, em Algeciras, província de Cádiz, onde houve “um ferido grave, enquanto a pessoa que morreu foi (assassinada) no exterior”, acrescentou a pasta, corrigindo uma informação anterior, segundo a qual as duas vítimas tinham sido atacadas dentro de uma igreja com nome diferente.

