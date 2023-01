Presidente da Ucrânia pede ao Ocidente mísseis de longo alcance e aviões de combate

O presidente ucraniano revelou que já tinha feito estes pedidos em conversa por telefone com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg

A Ucrânia precisa que seus aliados forneçam mísseis de longo alcance e aviões de combate para enfrentar a Rússia, afirmou, nesta quarta-feira (25), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pouco depois de Estados Unidos e Alemanha anunciarem o envio de tanques pesados a Kiev.

“Também deveriam possibilitar a entrega de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. É importante. E também devemos ampliar nossa cooperação em artilharia e [possibilitar] o envio de aviões de combate”, afirmou Zelensky em seu discurso diário nas redes sociais.

O presidente ucraniano revelou que já tinha feito estes pedidos em conversa por telefone com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Em sua mensagem nas redes, ele voltou a agradecer aos Estados Unidos e à Alemanha pela decisão de enviar tanques pesados ao seu país pela primeira vez desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

“Agradeço aos nossos aliados por sua vontade de nos proporcionar tanques modernos e indispensáveis”, declarou.

Mas o anúncio, ressaltou, deve se materializar rapidamente e abranger equipamento militar em quantidade suficiente para repelir a agressão russa.

“A chave agora é a celeridade e o volume. A celeridade no treinamento dos nossos militares, a celeridade na entrega dos tanques (…) e o volume do apoio”, ressaltou.

A vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, informou pouco antes que as tropas russas “intensificam” sua ofensiva na região ucraniana de Donetsk, na bacia do Donbass (leste), onde dispõem de “superioridade” de efetivos e material militar.

Zelensky, que completou 45 anos nesta quarta-feira, afirmou que o exército ucraniano tem se confrontado com “dezenas de ataques diários por parte do inimigo” na bacia do Donbass.

