Russos arriscam protestos antiguerra no Dia da Vitória

Alguns russos contrários à Guerra da Ucrânia aproveitaram o Dia da Vitória contra a Alemanha nazista, celebrado nesta segunda-feira (9), para protestar de forma isolada.

Em Volgogrado, um artista anônimo fez um grafite com diversos caixões, um deles com o Z que simboliza a invasão e a frase: “O zinco é nosso”. Tradicionalmente, os esquifes militares russos são feitos com esse material.

Também houve a invasão de um site pró-Kremlin, o Lenta.ru, na qual surgiu a frase “Vladimir Putin virou um ditador patético e paranoico”. Dois funcionários da empresa confessaram a ação e foram demitidos, estando agora sujeitos à dura lei que prevê até 15 anos de cadeia para quem falar mal da guerra.

A mínima dimensão dos atos mostra tanto o apoio popular à guerra, aferida em pesquisa independente, quanto o temor generalizado da repressão.