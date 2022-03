Rússia só usará armas nucleares em caso de ameaça existencial, diz Kremlin

Logo, o Kremlin mantém o tom de ameaça que permeia a guerra, de escalada nuclear, para manter a Otan sem se envolver

Igor Gielow

São Paulo, SP

Em entrevista à CNN, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a Rússia só usará armas nucleares em conflito se houver uma ameaça existencial ao país.

Isso é o que diz a doutrina do emprego da bomba de 2020, assinada por Vladimir Putin, que em seu discurso do início da guerra na Ucrânia havia dito que a situação de segurança no vizinho era uma ameaça existencial à Rússia.

Logo, o Kremlin mantém o tom de ameaça que permeia a guerra, de escalada nuclear, para manter a Otan (aliança militar ocidental) sem se envolver diretamente no conflito.