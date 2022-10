Rússia simula contra-ataque nuclear e dobra aposta em cruzada contra Ucrânia

A Rússia ensaiou uma resposta a um eventual ataque nuclear da Ucrânia em um exercício que envolveu submarinos nucleares

SÃO PAULO, SP

A Rússia ensaiou uma resposta a um eventual ataque nuclear da Ucrânia nesta quarta-feira (26), em um exercício que envolveu submarinos nucleares, bombardeiros estratégicos e mísseis balísticos. Com isso, o país sinaliza que dobra a sua aposta contra um suposto plano ucraniano de atacar o próprio território com uma “bomba suja”.

O artefato é um míssil convencional que, aditivado com materiais radioativos, espalha produtos química ou biologicamente tóxicos quando detonado. Segundo o governo de Vladimir Putin, o país inimigo planeja lançar um desses no que parece ser uma iminente batalha pelo controle de Kherson, apenas para depois acusar a Rússia de ter feito uso de armas nucleares.

A cidade é a capital homônima de um dos territórios ucranianos recém-anexados por meio de referendos considerados ilegítimos pela comunidade internacional.

Putin acompanhou o exercício de forma remota. Chamado de “grom”, ou trovão em português, ele faz testes de lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear para treinar as Forças Armadas, em uma demonstração de força que tem como objetivo deter e intimidar inimigos. Segundo as autoridades russas, os testes foram bem-sucedidos.