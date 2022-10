Novas 278 mil vagas de emprego foram criadas em setembro, mostra Caged

De janeiro a setembro deste ano, o saldo positivo foi de mais de 2,1 milhões, com 17,6 milhões de admissões e 15,4 milhões de desligamentos

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Brasil teve 278 mil novos empregos gerados em setembro. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em relação a setembro do ano passado, quando foram criadas 330 mil vagas de empregos formais, o cenário é de piora, mas superou os números esperados. Em agosto deste ano, haviam sido 285 mil vagas.

De janeiro a setembro deste ano, o saldo positivo foi de mais de 2,1 milhões, decorrentes de 17,6 milhões de admissões e 15,4 milhões de desligamentos no período.

O maior crescimento em setembro se deu no setor de Serviços, com saldo de 122.562 postos. Destaque para os subsetores de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

Bem atrás ficou o setor do Comércio, em segundo lugar, com saldo positivo de quase 58 mil vagas. A Indústria apareceu em seguida, com quase 57 mil postos de trabalho criados. Depois vieram o setor da Construção (31 mil) e o da Agropecuária (9 mil)