Rússia saqueou laboratório com material radioativo em Chernobyl, diz Ucrânia

Uma agência estatal da Ucrânia disse nesta quarta-feira (23) que tropas da Rússia invadiram e saquearam um laboratório em Chernobyl, em meio ao 28º dia de conflito entre os países. De acordo com o órgão, o local fazia o monitoramento de resíduos radioativos.

“O laboratório contém amostras altamente radioativas, que agora estão nas mãos do inimigo. Esperamos que eles machuquem a si mesmos, e não o mundo civilizado”, disse a agência em publicação no Facebook.

O local, que teria sido construído com financiamento da União Europeia, teria equipamentos para monitorar a radiação que não existem em nenhum outro lugar do continente.

Logo após o início de uma invasão, em 24 de fevereiro, as forças russas assumiram o controle do território em torno do local, onde aconteceu o pior acidente nuclear do mundo, em 1986. Também houve ataques à planta de Zaporizhzia, a maior usina nuclear na Europa.