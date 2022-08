Rússia provoca EUA e aliados com bombardeiros nucleares

A Rússia despachou dois bombardeiros estratégicos com capacidade para ataque nuclear Tu-95 para o mar do Japão neste terça (23)

Igor Gielow

São Paulo, SP

A Rússia despachou dois bombardeiros estratégicos com capacidade para ataque nuclear Tu-95 para o mar do Japão neste terça (23), em mais uma troca de provocações entre Moscou e Washington usando o expediente das ameaças militares.

Os enormes aparelhos foram escoltados por caças Su-30 e voaram por sete horas em águas neutra. Como entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea da Coreia do Sul, que não é espaço aéreo oficial mas serve de referência para países como linha de proteção, caças F-16 de Seul foram enviados para acompanhar a patrulha.

Esse tipo de ação é usual e ocorre sobre águas internacionais de mares como o Negro e Báltico semanalmente. Mas a patrulha russa ocorre durante o maior exercício anual entre forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul desde antes da pandemia.

Iniciada na segunda (22) e com duração prevista até o começo de setembro, a manobra Ulchi Freedom Shield inclui simulações de ataque e defesa, envolvendo forças terrestres e aeronavais. Os EUA têm no país seu maior contingente no exterior, 28,5 mil militares.

O exercício reforçado envia por sua vez um sinal à Coreia do Norte, que tem testado uma série de mísseis neste ano. Separadas desde o cessar-fogo de 1953 entre as metades comunista e capitalista da península, as Coreias vivem em um precário equilíbrio de forças, com ameaças nucleares de Pyongyang no cardápio para a manutenção do regime.

A Rússia apoia a ditadura comunista local. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin chegou a anunciar um incremento na relação entre os países. A Coreia do Norte também tem na China, principal aliada de Moscou, uma apoiadora.

Assim, a troca de animosidades se insere no contexto da Guerra Fria 2.0 entre EUA e China também. Em fevereiro, antes de iniciar o conflito na Ucrânia, Putin filiou-se oficialmente ao lado de Xi Jinping na confrontação geopolítica global contra Washington.

Isso levou imediatamente os conflitos particulares das potências a serem vistos como parte de um todo, com o presidente Joe Biden e seus aliados no Indo-Pacífico advertindo Xi de que suas pretensões de tomar Taiwan não deveriam ser exacerbadas pela ação de Putin na Ucrânia.

A ida da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha só complicou a situação, com Pequim montando um regime quase permanente de exercícios militares simulando bloqueio e invasão de Taiwan.

Por sua vez, aproveitando a instabilidade, a Coreia do Norte reforçou seus testes com mísseis para tentar extrair dos americanos a volta de uma negociação sobre o seu status nuclear, que está congelada.

O Japão, por sua vez, tem assumido um caráter crescentemente militarista ante o que percebe como ameaça chinesa apoiada pelos russos –o voo dos Tu-95 tem esse efeito, aliás. Esse cipoal de interesses confluiu para o aumento da tensão no Oriente, que se manterá em alta com grandes exercícios militares envolvendo Rússia e China na semana que vem, enquanto a Guerra Fria 2.0 segue mais do que quente na Europa.



CRESCEM CASOS DE INTERCEPTAÇÃO

Defesa aérea

Cerca de 20 países, como EUA, Rússia, China, Japão e Coreia do Sul têm Zonas de Identificação de Defesa Aérea

O que é?

Faixa além do espaço aéreo do país em que aviões estrangeiros são obrigados a se identificar

Por quê?

São zonas em regiões que potencialmente podem ser invadidas por inimigos, como rotas até alvos

O que acontece?

Se o avião não se identifica, ele é abordado por caças do país, que o acompanham até deixar a fronteira oficial