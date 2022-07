Rússia mantém principal exercício militar anual mesmo com a guerra​

Seu escopo, que atingiu grandes níveis de mobilização nos últimos anos, não foi divulgado, levantando dúvidas acerca da capacidade russa

Igor Gielow

São Paulo, SP

Visando sinalizar que a Guerra da Ucrânia não drenou todas suas capacidades defensivas, a Rússia confirmou nesta terça-feira (26) que irá promover normalmente seu maior exercício militar anual.

Neste ano, no esquema de rotação entre os Distritos Militares do país, a simulação será comandada a leste do país -com efeito, o nome do exercício é Vostok (leste). Ele ocorrerá de 30 de agosto a 5 de setembro e deverá contar com a participação de países aliados usualmente convidados para manobras, particularmente a China.

Seu escopo, que atingiu grandes níveis de mobilização nos últimos anos, não foi contudo divulgado, levantando dúvidas acerca da capacidade russa de usar tropas enquanto a guerra se desenrola no vizinho. (Igor Gielow)