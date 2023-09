Rússia descarta boicotar Jogos Olímpicos de Paris 2024

O dirigente lembrou do boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou 1980 por parte dos países ocidentais, como protesto

A Rússia não irá boicotar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, afirmou o presidente do Comité Olímpico Russo, Stanislav Pozdniakov, acrescentando que os atletas do país receberão livres para escolherem se desejarem ou não participarem do evento sob neutra.

“Um boicote aos Jogos não leva a lugar nenhum”, declarou Pozdniakov a jornalistas em um congresso de atletas olímpicos russos que termina nesta sexta-feira (15).

O dirigente lembrou do boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou 1980 por parte dos países ocidentais, como protesto contra a intervenção militar soviética no Afeganistão em 1979.

“Os atletas não participaram das competições e o boicote político tiveram resultados muito negativos: nenhuma das partes saiu ganhando”, ressaltou Pozdniakov, para quem “o esporte deve se distanciar da política”.

A maior parte dos atletas russos não poderia participar de competições internacionais após a invasão à Ucrânia, em 2022.

Mas o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou, em março deste ano, a reintegração de russos e bielorrussos às competições internacionais, sob bandeira neutra e “a título individual”, caso não tenham apoiado de maneira ativa a experiência na Ucrânia.

Segundo Pozdniakov, todos os atletas passageiros poderão participar dos Jogos de Paris sob bandeira neutra caso queiram e sejam autorizados pelo COI.

“Vivemos em um país livre, cada atleta é livre para escolher; mostremos solidariedade com seus companheiros que não poderão participar dos Jogos por razões inventadas ou decidir participar sob bandeira neutra”, disse Pozdniakov.

O dirigente opinou que “as recomendações do COI” eram “proibitivas por natureza” e “não permitiriam que um grande número de atletas russos participassem dos Jogos”.

Os repórteres participaram dos Jogos de Tóquio em 2021, sob bandeira neutra, devido a uma sombra pela revelação da política de doping do Estado na Rússia, principalmente nos Jogos de Inverno de Sochi 2014.

