Rússia convoca embaixador dos EUA em sinal de agravamento da crise diplomática

Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta segunda-feira (21) que convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Sullivan, para dizer ao diplomata que os comentários feitos por Joe Biden sobre Vladimir Putin deixam a relação entre os dois países em risco.

Na semana passada, o presidente americano disse que a guerra na Ucrânia está sendo liderada por um “ditador assassino e puro bandido”, sem citar Putin nominalmente. Na véspera, porém, referiu-se ao líder russo como um “criminoso de guerra”.

“Esse tipo de declarações do presidente americano, que não são dignas de um político de alto nível, colocam as relações russo-americanas à beira de uma ruptura”, diz o comunicado da diplomacia russa.

Na linguagem diplomática, a convocação de um embaixador representa séria insatisfação do país anfitrião com o país representado. Embora não estejam em conflito direto com a Rússia, os EUA lideram a Otan, aliança militar ocidental frontalmente contrária aos interesses de Moscou.