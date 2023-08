Rússia confirma morte de chefe do Grupo Wagner em queda de avião

O órgão publicou uma lista de sete passageiros e três tripulantes que, segundo ela, estavam a bordo do avião “de acordo com a companhia aérea”

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário russo Wagner Group, estava a bordo do avião que caiu ao norte de Moscou na quarta-feira, 23, de acordo com a agência de aviação civil da Rússia.

O órgão publicou uma lista de sete passageiros e três tripulantes que, segundo ela, estavam a bordo do avião “de acordo com a companhia aérea”. Todos morreram. O avião particular caiu a caminho de Moscou para São Petersburgo, cerca de 100 quilômetros (60 milhas) ao norte da capital russa.

Há exatamente dois meses, Prigozhin liderou um breve motim contra o exército russo que o presidente Vladimir Putin descreveu como uma “traição” e uma “facada nas costas”. O presidente russo jurou vingança.

Mas as acusações contra Prigozhin foram retiradas em pouco tempo e o chefe de Wagner foi autorizado a retirar-se para a Belarus, embora alegadamente regressasse à Rússia de vez em quando.

Estadão conteúdo