Rússia comete ‘mais um crime de guerra’ em ataque a estação, diz Casa Branca

O governo dos Estados Unidos continuou a criticar a Rússia por sua campanha militar na Ucrânia. Questionada sobre um ataque reportado a civis em uma plataforma de trem do leste ucraniano, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira que a Rússia “cometeu mais um crime de guerra” e disse que os EUA pretendem apoiar investigações desse ataque.

Ela também celebrou a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, votada nesta semana.

A porta-voz foi bastante questionada sobre os riscos de Biden contrair covid-19 e o comportamento dele diante disso, após um avanço recente nos casos em Washington.

Segundo ela, Biden tem adotado várias precauções, como fazer testes, usar máscaras em alguns eventos ou garantir o distanciamento social.

Ele já tomou a segunda dose de reforço contra o vírus na semana passada, em evento público, lembrou ainda.

Em outro momento, a porta-voz disse que não tinha informações sobre eventuais avanços nas conversas com Venezuela sobre um eventual acordo para os EUA retirarem parte das sanções sobre o país e passarem a comprar seu petróleo.

A porta-voz da Casa Branca afirmou também que o governo do presidente Joe Biden continua a avaliar a eventual retirada de impostos para baixar os preços da gasolina. Durante entrevista coletiva, ela informou que a ideia não foi descartada pela administração, mas completou que ainda não houve decisão sobre o tema.

Psaki disse que “não tinha certeza” sobre os números, mas comentou que a medida poderia provocar uma queda de US$ 0,18 no galão do combustível nos postos do país.

Estadão Conteúdo