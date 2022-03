Rússia caminha para uma guerra de desgaste com a Ucrânia?

De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Rússia ampliou nos últimos dias as operações aéreas e navais no país

Depois de fracassar na estratégia de de obter conquistas rápidas no início da invasão da Ucrânia, o exército russo continua buscando vitórias militares decisivas um mês depois, mas parece caminhar para uma guerra de desgaste devastadora para a população civil.

De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Rússia ampliou nos últimos dias as operações aéreas e navais no país, diante da resistência das forças ucranianas, que continuam impedindo o avanço inimigo.

“O que vemos é uma tentativa desesperada russa de recuperar impulso”, afirmou durante a semana um alto funcionário do Pentágono, no momento em que as forças russas permanecem bloqueadas 15 km ao noroeste e 30 km ao leste da capital, alvo de bombardeios frequentes.

A tomada de Kiev parecia o alvo principal dos russos quando atravessaram a fronteira, em 24 de fevereiro, com o objetivo de provocar a queda do regime do presidente Volodymyr Zelensky.

Em Kiev, equipes de resgate estão eliminando as consequências do bombardeio inimigo no distrito de Shevchenkivskyi

Mas, de acordo com a opinião unânime dos analistas ocidentais, os 150.000 a 200.000 homens mobilizados por Vladimir Putin falharam no início da guerra porque acreditaram em uma resistência frágil dos adversários, um fracasso da inteligência russa, o que significa que o país não cuidou de maneira apropriada de suas necessidades logísticas.

Uma lacuna tática muito importante: os militares russos não conseguiram estabelecer sua superioridade aérea no céu ucraniano.

Além disso, “há uma carência entre os russos de uma verdadeira política de comando e conduta”, destaca um ex-comandante militar francês, que ressalta uma falta de coordenação entre as forças aéreas e terrestres, assim como bombardeios russos de pouca precisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A arma aérea

Apesar da impossibilidade de verificar o número de militares mortos, as estimativas são impressionantes: os russos teriam perdido mais de 7.000 soldados em um mês, segundo fontes do serviço de inteligência citadas pelo jornal New York Times.

Isto representa um número superior às baixas combinadas dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão. A Ucrânia anunciou em 12 de março que perdeu 1.300 militares no conflito, um dado sem dúvida inferior à realidade.

Sem avanços significativos, a ofensiva russa parece concentrada em aterrorizar e desmoralizar os ucranianos: 10 milhões de habitantes do país fugiram de suas casas.

“Quanto mais estagnada a infantaria, mais o exército aumenta a brutalidade de suas ações e o uso desproporcional de armas aéreas”, disse à AFP uma fonte europeia próxima à Otan. “Putin precisa de um acordo e, portanto, exige vitórias”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem controlar as cidades, os russos bombardeiam sem trégua a região nordeste da Ucrânia, como em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e tentam pressionar ao mesmo tempo as regiões leste e sul.

Mykolaiv (sudoeste), o último ponto estratégico antes do porto de Odessa, continua sendo atacada.

Destruição crescente

Em Mariupol (sul), grande cidade portuária cercada e bombardeada há semanas, quase 100.000 habitantes permanecem bloqueados entre os destroços, com vários cadáveres, e sem produtos de primeira necessidade.

Uma violência reveladora do peso estratégico da cidade para os russos. A tomada de Mariupol permitiria estabelecer uma ponte terrestre entre suas forças na Crimeia, no sudoeste, e os territórios separatistas pró-russos do Donbas, no leste. Nesta região, os russos esperam cercar as forças ucranianas para separá-las do resto do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O próximo episódio do conflito pode ser ainda mais desagradável, porque poderia virar uma guerra de desgaste, com bombardeios crescentes sobre zonas civis. As forças russas provavelmente tentarão compensar os poucos resultados com mais destruição”, considera Michael Kofman, do centro de estudos americano CNA.

Sem uma solução negociada, “a guerra de desgaste é a é a possibilidade mais viável, com táticas de cerco e bombardeios reforçados, como em Aleppo ou Grozny”, opina William Alberque, do ‘International Institute for Strategic Studies’ (IISS).

Alberque adverte para a tentação de obrigar a Ucrânia a aceitar um cessar-fogo sob a pressão da opinião pública ocidental, horrorizada com as imagens da destruição e da situação da população civil bloqueada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nosso desejo de terminar com o sofrimento dos ucranianos poderia ajudar os russos. Usarão um cessar-fogo para reconstruir suas forças”, afirma à AFP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse