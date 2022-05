Rússia bombardeia subestações de energia de Lviv, próximo à Polônia

Uma pessoa ficou ferida e o abastecimento de água ficou prejudicado. Fontes alternativas de energia foram acionadas e o problema foi resolvido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Rússia voltou a atacar Lviv, cidade do oeste ucraniano próximo à fronteira com a Polônia, na tarde desta terça-feira (3) -já noite no país. De acordo com o prefeito Andrii Sadovii, mísseis lançados pelas forças russas atingiram três subestações de energia, o que afetou o abastecimento de uma parte da cidade.

Ainda segundo o político ucraniano, uma pessoa ficou ferida e o abastecimento de água chegou a ser prejudicado, mas fontes alternativas de energia foram acionadas e o problema foi resolvido.

Lviv tem sido pouco atacada pelas forças russas desde o início da invasão -ainda que bombardeios na região tenham causado uma série de mortes há algumas semanas. A cidade, logo nas primeiras semanas de guerra, se tornou o refúgio de ucranianos que tentavam fugir das ações militares no leste e hospedou escritórios diplomáticos de vários países. Na segunda (2), a cidade recebeu diplomatas americanos, que se reuniram com políticos locais