Rússia atinge com míssel cidade no sul da Ucrânia e pressiona ataques no leste

Mísseis russos atingiram instalações industriais em uma cidade estratégica no sul da Ucrânia neste domingo, enquanto Moscou continua os esforços para expandir seus ganhos no leste do país. O prefeito de Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, disse que os mísseis russos atingiram uma instalação industrial e de infraestrutura na cidade, um importante centro de construção naval no estuário do rio Bug do Sul. Não houve informações imediatas sobre vítimas.

Mykolaiv enfrentou ataques regulares de mísseis russos nas últimas semanas, enquanto os russos tentavam suavizar as defesas ucranianas. Os militares russos declararam a meta de cortar toda a costa ucraniana do Mar Negro até a fronteira com a Romênia. Se for bem-sucedido, tal esforço seria um golpe esmagador para a economia e o comércio ucranianos e permitiria a Moscou garantir uma ponte terrestre para a região separatista da Transnístria, na Moldávia, que abriga uma base militar russa.

Os russos também buscaram reforçar suas posições na região de Kherson, perto da Crimeia, e parte da região norte de Zaporizhzhia, que tomaram na fase inicial do conflito, temendo uma contra-ofensiva ucraniana.

O Ministério da Defesa britânico disse no domingo que a Rússia está movendo mão de obra e equipamentos entre Kherson, Mariupol e Zaporizhzhia. Ele disse que os russos também estão aumentando suas medidas de segurança em torno de Melitopol.

Estadão Conteúdo