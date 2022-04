URGENTE: Rússia anuncia cessar-fogo em Mariupol na segunda-feira para retirada de civis de Azovstal

Cessar-fogo visa a retirada de civis refugiados no complexo metalúrgico cercado de Azovstal em Mariupol, sudeste da Ucrânia.

A Rússia anunciou a intenção de interromper as hostilidades nesta segunda-feira (25) para permitir a retirada de civis refugiados com combatentes ucranianos no complexo metalúrgico cercado de Azovstal em Mariupol, sudeste da Ucrânia.

As forças russas e seus aliados separatistas pró-Rússia se compromete a “cessar de maneira unilateral as hostilidades às 14h de Moscou (8h de Brasília), retirar as unidades a uma distância segura e garantir a saída dos civis na direção em que decidirem”, afirmou o ministério russo da Defesa em um comunicado.

AFP