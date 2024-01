Risco de tsunami no Japão ‘passou’, afirma agência americana

O tremor de magnitude de 7,6 atingiu o Japão nesta segunda (1º), motivando um alerta de tsunami e ordens para que moradores esvaziem as áreas

O risco de tsunami após os fortes terremotos que sacudiram o centro do Japão nesta segunda-feira “passou”, afirmou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí.

“A ameaça de tsunami passou em grande medida”, declarou a agência americana, depois que ondas de mais de um metro de altura atingiram algumas regiões do Japão.

Terremoto

O tremor de magnitude de 7,6 atingiu o centro-norte do Japão nesta segunda-feira (1º), motivando um alerta de tsunami e ordens para que moradores esvaziem as áreas que podem ser afetadas e se preparem para possíveis novos sismos.

Em 2011, um enorme tsunami atingiu o nordeste do Japão, matando quase 20 mil pessoas, devastando cidades e desencadeando fusões nucleares em Fukushima.

