Grande terremoto no Japão desencadeia ondas de tsunami

Ondas de tsunami com mais de um metro de altura atingiram a costa japonesa, depois de uma série de fortes terremotos que danificaram casas

Um poderoso terremoto de magnitude 7,5 atingiu o centro do Japão em 1º de janeiro, disse o USGS, levando a alertas de tsunami e as autoridades a instar as pessoas a evacuarem o local.

Ondas de tsunami com mais de um metro de altura atingiram a costa japonesa, depois de uma série de fortes terremotos que danificaram casas, fecharam rodovias e levaram as autoridades a pedir às pessoas que procurassem um local mais alto.

