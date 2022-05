Restaurantes do McDonald’s reabrirão na Rússia sob nova marca

Os restaurantes com a marca McDonald’s começaram a ser desmontados na Rússia nesta semana

O McDonald’s afirmou nesta quinta-feira (26) que planeja reabrir seus restaurantes na Rússia a partir de 12 de junho, porém sob uma nova marca. O movimento acontece após o grupo anunciar a suspensão de suas atividades na Rússia em resposta à invasão na Ucrânia.

Segundo a imprensa local, o McDonald’s informou que a nova marca vai operar separadamente da empresa principal. Os restaurantes com a marca McDonald’s começaram a ser desmontados na Rússia nesta semana.

Ao anunciar o fechamento de todas as suas unidades na Rússia, o McDonald’s afirmou que “a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o ambiente operacional imprevisível resultante levaram o McDonald’s a concluir que continuar com a propriedade do negócio na Rússia não é mais sustentável, nem é conforme aos valores do McDonald’s”.

O primeiro restaurante do McDonald’s na Rússia abriu há 30 anos. A saída do grupo tem um grande peso simbólico e econômico porque o McDonald’s foi uma das primeiras marcas ocidentais que se estabeleceu em Moscou, pouco antes da desintegração da União Soviética.

A presença do McDonald’s na Rússia acabou se tornando um símbolo do fim da Guerra Fria.