Repórter da Record em Israel quase tem casa atingida por míssil do Hamas

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Correspondente da Record no oriente médio, a jornalista Denise Odorissi quase teve sua casa atingida por um míssil disparado pelo grupo Hamas, que começou a atacar o país no último sábado (7) e desencadeou uma nova guerra com a Palestina.

O seu relato foi mostrado na edição desta quarta-feira (11) do telejornal matinal Fala Brasil. Denise mostrou um pedaço de míssil na frente da sua casa.

Vizinhos relataram o que havia acontecido, e quando ela viu, ficou incrédula com o que aconteceu. O míssil era grande e assustou a jornalista.

“Um míssil ficou a 12 passos da minha casa. Ouvimos a sirene na escada, sabíamos que era aqui perto. Quando entramos na rua, vemos o que tinha acontecido. Foi um susto muito grande”, afirmou ela.

“A polícia chegou muito rápido. O tamanho do estilhaço do míssil é enorme. Por sorte, não houve feridos no lugar onde eu moro. Essa é a rotina de milhares de cidadãos aqui em Israel”, concluiu.

Por causa da emergência e do risco que aconteceu, Denise Odorissi precisou ir para uma outra casa, em um lugar com mais segurança, com apoio financeiro da Record. Seu cachorro está em um bunker.

Além de Denise, a Record enviou o jornalista Roberto Cabrini para a cobertura da guerra entre Hamas e Israel. O jornalista já está no país e começou a produzir material para a emissora de Edir Macedo na última terça-feira (10).