“Estávamos com Walewska no dia 21 de setembro”, dispara maquiador sobre o acidente da atleta

Raphael Furlan deu uma entrevista para a Revista Caras e contou tudo sobre o dia do acidente que fez Waleska Oliveira vítima fatal

Ainda é constante a saudade de Walewska Oliveira, que morreu aos 43 anos em São Paulo após cair do 17º andar de seu prédio. O maquiador da atleta, Raphael Furlan, contou detalhes sobre o dia do acidente e contou que estava com ela momentos antes.

“Estávamos com Walewska no dia 21 de setembro”, começa. “Ela estava linda, toda de branco, falando sobre como seria corrida na próxima semana […] Terminamos a beleza, e quando fui sair, ela me chamou e me deu um abraço, um tanto quanto demorado. Dei um beijo nela e falei: ‘Até semana que vem’.”

O profissional ainda conta que soube do acidente por meio de um portal de notícias. “Comecei a gritar desesperado em casa, mandei mensagem para a Wal. Quando foi entregue, eu fiquei mais aliviado. Porém, obviamente nunca obtive resposta. Depois de algum tempo, entrei em contato com a agente dela, que me confirmou a fatídica notícia. Não dormimos aquela noite. Foi horrível.”