Rei Charles aparece em público em Londres pela 1ª vez desde anúncio de seu câncer

O rei Charles III deixou sua residência londrina de Clarence House com a rainha Camilla de carro, nesta terça-feira (6), em sua primeira aparição pública desde que anunciou, no dia anterior, que sofre de câncer, confirmou um fotógrafo da AFP.

Sorridentes, o monarca, de 75 anos, e sua esposa cumprimentaram a multidão, do banco de trás do carro. Segundo a agência de notícias britânica PA, eles estariam indo para o Palácio de Buckingham, vizinho, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.

Seu filho Harry, que durante anos teve relações difíceis com a família real, desembarcou algumas horas antes no aeroporto de Heathrow, segundo a imprensa britânica, para visitar o pai.

Após 17 meses no trono, Charles III, que recebeu o primeiro tratamento na segunda-feira, estará ausente da vida pública por tempo indeterminado.

Os votos de boa recuperação chegaram de todo o mundo após o anúncio, que causou comoção no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, quis transmitir uma mensagem de calma sobre a saúde do rei e garantiu à BBC que o câncer do monarca foi “detectado cedo”.

O tumor, cuja natureza ou gravidade não foram especificadas, foi descoberto durante a hospitalização de Charles III após uma cirurgia de uma hipertrofia “benigna” da próstata, à qual foi submetido em 26 de janeiro.

