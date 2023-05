Rei Charles 3° será coroado com peça feita de ouro maciço e cravejada de joias

A peça fica guardada na Torre de Londres, junto de outras joias da realeza. Ela só é retirada para a cerimônia

O rei Charles 3° será coroado neste sábado (6) em Londres, na Inglaterra, com uma coroa especial para a cerimônia.

Batizada de coroa de santo Eduardo, a peça só é utilizada na coroação dos monarcas britânicos.

A coroa pesa 2,2 kg e é feita de ouro maciço, com um forro de arminho no interior e joias como rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas cravejadas em seu exterior. Seu desenho conta com quatro cruzes, quatro flores de lis e dois arcos. Por ser uma joia histórica, ela não tem valor de mercado.

Ela foi criada pelo ourives Robert Vyner para a coroação de Charles 2°, em 1661, depois que a anterior foi derretida durante a Guerra Civil Inglesa. Desde então, ela foi usada por outros cinco monarcas britânicos, incluindo Carlos 2°, Jaime 2°, Guilherme 3°, George 5° e Elizabeth 2ª.

A peça fica guardada na Torre de Londres, junto de outras joias da realeza. Ela só é retirada para a cerimônia, sendo movida algumas semanas antes para passar por uma reforma e polimento de seus componentes.

A coroa de santo Eduardo só será utilizada por Charles 3° na cerimônia da Abadia de Westminster. Ao sair da Igreja, ela é substituída pela coroa Imperial do Estado, comum a compromissos oficiais do monarca.

Já a rainha consorte Camilla vai usar a coroa da rainha Mary, esposa de George 5°. Ela optou não usar a coroa da rainha Elizabeth.