Rebeldes do Iêmen declaram guerra a navios dos EUA

A ação mostra que os houthis permanecem na ofensiva após EUA e o Reino Unido terem lançado ataques contra suas posições

Por Igor Gielow

São Paulo, SP (Folhapress)

Rebeldes aliados ao Irã e ao Hamas no Iêmen atingiram nesta segunda-feira (15) um navio mercante americano com um míssil e declararam guerra a todas as embarcações de Washington no mar Vermelho. Logo depois do incidente, explosões foram ouvidas perto de um aeroporto operado pelos houthis.

Segundo a empresa de segurança naval Ambrey e o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, três mísseis foram lançados contra um cargueiro americano perto de Áden, no sul iemenita. Um deles atingiu a embarcação, mas não houve vítimas, e os danos não impediram que ela seguisse viagem.

A ação mostra que os houthis permanecem na ofensiva após EUA e o Reino Unido terem lançado ataques contra suas posições. Não está claro se as explosões relatadas nesta segunda são resultado de novos bombardeios.

Segundo o porta-voz rebelde Nasruldeen Amer disse à rede qatari Al Jazeera, os EUA “estão perto de perder sua segurança naval” na região. Ele afirmou que embarcações comerciais e militares serão alvos do grupo, que até aqui dizia apenas atacar navios que considerava ligados a Israel.

A crise no Oriente Médio decorre da guerra Israel-Hamas, que completou cem dias no domingo (14). Aliados do grupo terrorista palestino e, como ele bancados pelo Irã, os rebeldes houthis do Iêmen passaram a atacar embarcações mercantes naquelas águas desde 19 de novembro passado.

Os EUA e o Reino Unido montaram com outros países uma força-tarefa naval para tentar proteger rotas comerciais. Na sexta (12), os dois aliados principais fizeram o primeiro ataque a bases e instalações militares dos houthis na guerra, empregando mísseis lançados de navios, submarinos e caças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um segundo ataque, de menor intensidade, ocorreu no sábado (13), mas os houthis não se acanharam. Na sexta e no domingo (14), lançaram mísseis contra navios na região. O incidente do fim de semana foi uma ação militar pura, direcionada contra o destróier americano USS Laboon, um dos que mais abatem drones e mísseis na região.

Um míssil de cruzeiro antinavio foi interceptado por um caça americano. Diferentemente do que ocorreu em outros episódios, a aeronave dos EUA não foi lançada pelo porta-aviões USS Dwight Eisenhower, mas sim de uma base terrestre não relevada na região -o primeiro engajamento do tipo e um sinal de que o conflito está ganhando complexidade.

Ainda que pontuais, as duas ações que se somaram a 26 ataques anteriores mostram que os houthis seguem desafiando o Ocidente. Nesta segunda, o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, disse ao Parlamento que a política dos aliados será a de “esperar para ver”, e que Londres não tem interesse em entrar numa guerra com os houthis.

O grupo -que, assim como 40% da população iemenita e a maioria da do Irã, segue um ramo minoritário do islamismo chamado xiismo- luta uma guerra civil pelo controle do país desde 2014. Domina a capital, Sanaa, e a porção oeste do território, que margeia o mar Vermelho, e hoje vive um precário cessar-fogo patrocinado pela Arábia Saudita, que apoia militarmente o governo reconhecido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resta saber se o que Shapps descreveu como um “golpe dado aos houthis” com os bombardeios anglo-americanos terá efeito em reduzir a intensidade das ações.

Qatar suspende trânsito de gás

A deterioração da segurança para o transporte no mar Vermelho fez com que o Qatar, maior exportador mundial de gás natural liquefeito, suspendesse o trânsito de seus navios com o produto pela região nesta segunda.

Segundo a QatarEnergy, empresa que explora com a ExxonMobil americana o maior campo de produção de gás do mundo, com 10% das reservas conhecidas e 208 poços, quatro navios receberam ordens de parar e esperar o desenvolvimento da situação.

Isso é um problema em particular para a Europa, que passou a comprar gás qatari e dos Emirados Árabes Unidos para substituir o produto russo, do qual buscou reduzir a dependência após Vladimir Putin invadir a Ucrânia em 2022. Ainda assim, até ironicamente, os europeus ainda compram uma parte de seu gás da Rússia por meio de gasodutos que passam pelo território ucraniano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O impacto comercial desta frente da guerra é significativo. Antes da decisão qatari sobre o gás, diversas empresas petroleiras desviaram seus navios ligando o Oriente Médio à Europa por rotas alternativas em torno da África, o que aumenta o custo do frete e o tempo de viagem -no caso do Qatar, são adicionados 9 aos 18 dias usualmente consumidos no trajeto.

Há outros efeitos. Nesta segunda, a fabricante de carros japonesa Suzuki anunciou que terá de paralisar a produção em sua fábrica em Esztergom, na Hungria, devido ao atraso na chegada de motores e componentes para os automóveis por mar.

Cerca de 15% do comércio marítimo do mundo passa pela região. No canal de Suez, que liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo, o trânsito caiu 90% até aqui -má notícia adicional para o Egito, que o controla e aufere R$ 50 bilhões anuais em pedágios.

O preço das commodities energéticas também sofre com a crise, mas ainda está sob controle. Como os depósitos de gás europeus estão em altos níveis, cortesia do pavor de ficar sem aquecimento com a crise na Ucrânia, houve uma queda marginal nos preços futuros nesta segunda. Sem desabastecimento de petróleo, houve estabilidade após uma subida decorrente dos ataques de sexta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE