Elon Musk diz que Twitter vai expandir limite de caracteres para 4.000

A afirmação veio em resposta a uma postagem de um internauta na rede social perguntando se os rumores eram verdadeiros

O bilionário Elon Musk confirmou neste domingo (11) que o Twitter deverá aumentar o limite de caracteres de 280 para 4.000. Empresa no Brasil não descarta a possibilidade.

A afirmação veio em resposta a uma postagem de um internauta na rede social perguntando se os rumores eram verdadeiros, ao que Musk respondeu apenas “sim”, sem trazer informações adicionais.

Originalmente, o Twitter tinha 140 caracteres, mas em novembro de 2017 dobrou sua capacidade. A atualização chegou aos poucos aos usuários e o principal argumento foi a busca por facilitar o uso da plataforma, permitindo que usuários postassem mais rapidamente, sem se preocupar tanto com edições para se enquadrar no tamanho permitido.

Procurado pela reportagem, o Twitter Brasil afirmou que não há previsão de comunicado oficial sobre a novidade, mas não a negou. Atualmente, as informações estão saindo pelo site da companhia e pelo perfil do próprio Elon Musk.

Segundo a assessoria, com as demissões em massa de 7.500 pessoas em novembro para reduzir custos drasticamente, a área de Comunicação de todos os países foi afetada. No Brasil, 150 funcionários foram dispensados.