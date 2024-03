Rainha britânica Camilla ganha sua própria Barbie

A rainha de 75 anos e a boneca, da marca americana de brinquedos Mattel, usavam um vestido azul idêntico e o mesmo casaco e botas pretas

A rainha Camilla, esposa do rei Charles III do Reino Unido, ganhou, nesta terça-feira (12), em Londres, sua própria Barbie, uma boneca parecida com ela, mas em versão mais jovem.

“Me tiraram 50 anos (…) Todos nós deveríamos ter uma Barbie”, brincou a rainha consorte ao receber a boneca de cabelos loiros e vestida exatamente como ela, em uma recepção no Palácio de Buckingham.

A rainha de 75 anos e a boneca, da marca americana de brinquedos Mattel, usavam um vestido azul idêntico e o mesmo casaco e botas pretas.

O presente foi entregue a ela no final de um evento comemorativo da Fundação WOW (Women of the World ou Mulheres do Mundo), da qual ela é presidente e que trabalha pela igualdade de gênero.

Entre as convidadas ao evento realizado como parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março) estavam a rainha belga, Matilde, e a atriz britânico-americana Helen Mirren, que é a narradora do filme “Barbie”, lançado no ano passado.

Mirren, de 78 anos, ganhou o Oscar de melhor atriz em 2007 por interpretar a rainha Elizabeth II da Inglaterra no filme “A Rainha”.

A atriz também recebeu na semana passada uma Barbie à sua imagem e semelhança, em comemoração ao 8 de março, e afirmou ter ficado “completamente impressionada”.

© Agence France-Presse