Menu
Mundo
Busca

Putin tem ‘responsabilidade moral’ por envenenamento de britânica, diz investigação

A mulher havia usado o que acreditava ser um perfume, em um frasco que seu parceiro havia encontrado em um lixo em Amesbury, a cerca de 15 quilômetros de Salisbury

Redação Jornal de Brasília

04/12/2025 12h18

Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, carrega a “responsabilidade moral” pela morte em 2018 de uma britânica, vítima colateral do envenenamento com novichok do ex-espião russo Serguei Skripal, segundo uma investigação independente divulgada nesta quinta-feira (4).

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou que convocou o embaixador russo em Londres, Andrei Kelin, e impôs sanções à “totalidade” do serviço de inteligência militar russo (GRU), considerado responsável por sua morte, após uma operação contra Skripal.

Dawn Sturgess, de 44 anos, foi contaminada por essa substância neurotóxica alguns meses após o envenenamento do ex-espião e sua filha Yulia, que sobreviveram, em Salisbury, cidade no sudoeste da Inglaterra.

A mulher havia usado o que acreditava ser um perfume, em um frasco que seu parceiro havia encontrado em um lixo em Amesbury, a cerca de 15 quilômetros de Salisbury.

O caso provocou uma crise diplomática entre os dois países e expulsões recíprocas de diplomatas.

A Rússia sempre negou estar envolvida na morte da cidadã britânica.

“Os envenenamentos de Salisbury chocaram a nação e as conclusões de hoje lembram gravemente o desprezo do Kremlin pelas vidas dos inocentes. A morte desnecessária de Dawn é uma tragédia”, declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, citado no comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Dawn Sturgess é a “vítima inocente de uma tentativa de assassinato realizada por agentes de uma organização estatal russa nas ruas de Salisbury”, declarou o presidente da investigação, Anthony Hughes, após a publicação do relatório.

A conduta dos agentes do GRU, “de seus superiores e de quem autorizou a missão, incluindo o presidente Putin, foi de uma imprudência incrível”, aponta o relatório.

“Existe um vínculo direto entre as ações desses indivíduos e a morte de Dawn Sturgess. Eles, por si só, carregam a responsabilidade moral por este acontecimento”, acrescentou.

Três agentes dos serviços de inteligência russos foram acusados na investigação penal britânica e estão sujeitos a mandados de prisão.

Em julho, o Reino Unido sancionou 18 “espiões” e três unidades do serviço de inteligência militar russo (GRU), acusados de “ter conduzido uma campanha maliciosa online durante vários anos”.

AFP

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado