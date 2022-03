Putin: operação militar está em andamento e metas têm sido alcançadas

Putin disse que a operação “segue em andamento” e que as metas traçadas por Moscou “têm sido alcançadas”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou pronunciamento nesta quinta-feira, 3, no qual parabenizou os militares do país pela incursão na Ucrânia. Em sua fala, Putin disse que a operação “segue em andamento” e que as metas traçadas por Moscou “têm sido alcançadas”.

Estadão Conteúdo