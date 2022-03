EUA vendem 95,4 mil t de farelo de soja da safra 2021/22 na semana, diz USDA

Os principais compradores foram República Dominicana (33,2 mil t), Filipinas (19,1 mil t) e destinos não revelados (17 mil t)

Exportadores dos Estados Unidos venderam 95,4 mil toneladas de farelo de soja da safra 2021/22 na semana encerrada em 24 de fevereiro, informou nesta quinta-feira o Departamento de Agricultura do país (USDA), em relatório semanal. O volume representa queda de 59% ante a semana anterior e de 72% em relação à media das quatro semanas anteriores.

Os principais compradores foram República Dominicana (33,2 mil t), Filipinas (19,1 mil t), destinos não revelados (17 mil t), Canadá (16,1 mil t), Colômbia (13,9 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos pela Costa Rica (25,9 mil t), Guatemala (7 mil t) e El Salvador (3,7 mil t).

Para a safra 2022/23 foram comercializadas 60 mil toneladas para destinos não revelados.

A soma das duas safras ficou dentro da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam volume entre 100 mil e 300 mil toneladas na semana.

Os embarques ao exterior no período somaram 143 mil toneladas, o menor do ano comercial, com queda de 60% relação à semana anterior e de 48% ante a média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram Filipinas (44,9 mil t), México (25,7 mil t), Canadá (18,5 mil t), Nicarágua (11,3 mil t) e República Dominicana (11 mil t).

Estadão conteúdo