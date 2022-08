Proposta alemã de gasoduto passando por Portugal e Espanha ganha apoio

Portugal apoia a proposta alemã da construção de um gasoduto que atravessaria o país e a Espanha tendo como destino a Europa Central

Portugal apoia a proposta alemã da construção de um gasoduto que atravessaria o país e a Espanha tendo como destino a Europa Central, segundo o primeiro-ministro António Costa. A intenção foi levantada em uma coletiva de imprensa pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, e foi respondida pelo português de forma positiva.

“A Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto. Hoje para o gás natural, amanhã para o hidrogênio verde”, escreveu Costa em seu Twitter. “Até lá, o porto de Sines poderá ser utilizado como plataforma logística para acelerar a distribuição de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa”, disse.

Sobre o tema, fontes do Ministério da Transição Ecológica espanhol disseram à Cadena SER que a integração das políticas energéticas europeias tem “grandes vantagens”, algo que dizem que “esta crise está mostrando ainda mais”.

Em sua proposta, Scholz afirmou que um gasoduto com grande oferta “resolveria de maneira massiva os problemas atuais”.

O alemão disse ainda que o abandono da energia nuclear no país pode ser postergado, o que levará em consideração a situação no próximo inverno europeu. Com a oferta do gás russo em risco, Berlim vem buscando maneiras de se assegurar energeticamente.

Estadão Conteúdo