Primeira-dama dos EUA compara latinos a ‘tacos de café da manhã’ e se desculpa

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, se desculpou por ter comparado uma comunidade latina a “tacos” durante a conferência anual da maior organização latina sem fins lucrativos dos EUA, a UnidosUS, realizada nesta segunda-feira (11).

Durante o discurso, Jill Biden procurava elogiar Raúl Yzaguirre, que liderou a organização de direitos civis por 30 anos, quando fez o comentário: “Raul ajudou a construir esta organização com o entendimento de que a diversidade desta comunidade, tão distinta quanto as bodegas no Bronx, tão bonita quanto as flores em Miami e tão única quanto os tacos de café da manhã aqui em San Antonio, é sua força”, disse ela em visita à cidade texana.

San Antonio é uma das maiores cidades latinas dos Estados Unidos. Com população de quase 1,5 milhão de pessoas, 65% tem origem hispânica ou latina, segundo dados do Censo dos EUA.

A Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos disse que “não ficou impressionada”, e afirmou que Biden e seus redatores de discursos deveriam “entender melhor as complexidades” do povo latino.

“Não somos tacos. Nossa herança como latinos é moldada por uma variedade de diásporas, culturas e tradições alimentares, e não deve ser reduzida a um estereótipo”, disse a associação em comunicado.

O gabinete da primeira-dama emitiu um pedido de desculpas na manhã desta terça-feira (12) após as críticas.

“A primeira-dama pede desculpas por suas palavras terem comunicado nada além de pura admiração e amor pela comunidade latina”, disse Michael LaRosa, porta-voz da primeira-dama, em mensagem no Twitter.