Presidente ucraniano acusa Rússia de ‘genocídio’ no Donbass

A Rússia pratica a “deportação” e “os assassinatos de civis” no Donbass, disse Zelensky em discurso televisivo diário

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou nesta quinta-feira (26) a Rússia de cometer um “genocídio” no Donbass, região do leste do país onde os combates se concentram atualmente.

A Rússia pratica a “deportação” e “os assassinatos de civis” no Donbass, disse Zelensky em discurso televisivo diário. “Tudo isso (…) é uma política evidente de genocídio desempenhada pela Rússia”, acusou.

© Agence France-Presse