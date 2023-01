Presidente dos EUA tenta estender pontes reais e políticas em um país dividido

O presidente qualificou a situação na Câmara de “vergonhosa” e assegurou que continuaria se concentrando em “fazer coisas”

Sebastian Smith

Joe Biden mantém o suspense sobre uma nova candidatura à Casa Branca, mas uma viagem ao Kentucky, nesta quarta-feira (4), resume perfeitamente o discurso esperado: um presidente democrata que constrói pontes, reais e políticas, enquanto o opositor Partido Republicano aparece dividido.

Biden aparentava serenidade ao partir para Covington, no Kentucky, deixando para trás a agitada disputa interna dos republicanos em Washington, que recuperaram o controle da Câmara dos Representantes, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre quem será o próximo presidente da casa.

O presidente qualificou a situação na Câmara de “vergonhosa” e assegurou que continuaria se concentrando em “fazer coisas”.

Biden enfatizou esta mensagem em grande medida ao visitar um estado profundamente republicano e reduto do líder da oposição no Senado, Mitch McConnell, que o acompanhará, em um gesto quase extraordinário no polarizado ambiente político americano.