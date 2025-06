Premiê da Índia lamenta acidente, e rei Charles 3º fala em choque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Autoridades do mundo inteiro se manifestaram sobre o acidente envolvendo um avião da Air India que transportava 242 pessoas e caiu em uma área residencial minutos após decolar em Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira (12).



O episódio já é o pior desastre aéreo do mundo em uma década -por ora, sabe-se que um passageiro sobreviveu. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi afirmou que o acidente é “de partir o coração, indescritível”.



“Neste momento de tristeza, meus pensamentos estão com todos os afetados. Mantenho contato com ministros e autoridades que estão trabalhando para ajudar os afetados”, escreveu no X.



Já o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, disse que as cenas eram devastadoras. “Estou sendo mantido atualizado conforme a situação se desenvolve, e meus pensamentos estão com os passageiros e suas famílias neste momento profundamente angustiante”, afirmou.



O rei Charles 3º afirmou que ele e sua esposa, a rainha Camilla, ficaram em choque.

“Gostaria de prestar uma homenagem especial aos esforços heroicos dos serviços de emergência e a todos aqueles que prestaram ajuda e apoio neste momento tão doloroso e traumático”, disse o monarca.



O secretário de Estados dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que está “de coração partido. “Minhas orações estão com todos que perderam entes queridos neste terrível incidente”, escreveu ele no X.



Já o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que se solidariza com as “famílias das vítimas que sofrem com essa perda imensa.” O premiê do Canadá, Mark Carney, disse que seus “pensamentos estão com todos os afetados”.