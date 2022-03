Prefeito de cidade vizinha a Kiev é morto enquanto distribuía alimentos e remédios

Outras duas pessoas acompanhavam o prefeito no momento de sua morte e também foram baleadas. Ambas não resistiram

Nesta segunda-feira, 7, o conselho municipal da cidade de Hostomel informou que o prefeito local foi morto por tropas russas na guerra. A cidade, também conhecida como Gostomel em outra tradução, fica localizada no subúrbio da capital ucraniana, Kiev.

É em Hostomel/Gostomel que fica o aeroporto miliar Antonov, atacado pelos russos no dia 25 de fevereiro, um dia após a invasão na Ucrânia.

Segundo uma nota publicada na página oficial da cidade, Yuri Illich Prylypko “foi morto distribuindo pão aos famintos e remédios aos doentes”.

“Ninguém o obrigou a enfrentar as balas inimigas. Ele poderia, como centenas de outros, se esconder em um porão (…) Mas ele tomou sua decisão”, acrescentou a nota. “Ele morreu por sua comunidade, por Gostomel, ele morreu como um herói”.

Ainda de acordo com a página do conselho, Ruslanom Karpekom e Ivan Zorya acompanhavam o prefeito no momento e também foram baleadas. Ambas não resistiram.