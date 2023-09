Por que o Chat GPT está dominando as conversas?

Nos últimos dias, a internet tem sido inundada por notícias e memes relacionados ao Chat GPT. Para aqueles que não estão atualizados com as últimas tecnologias, pode ter passado despercebido o impacto que essa ferramenta terá em nossas vidas. Vamos entender por quê.

O Chat GPT é uma forma de inteligência artificial que é capaz de produzir textos de maneira tão natural quanto um ser humano, demonstrando um notável desenvolvimento no raciocínio textual. Trata-se de um modelo de linguagem natural que utiliza aprendizado profundo para compreender e gerar textos em diversos idiomas. Ele foi treinado extensivamente com um vasto conjunto de dados para capturar as nuances da linguagem humana, permitindo-lhe responder a perguntas e criar textos de alta qualidade com cada vez mais precisão.

Agora, você pode estar se perguntando: o que é aprendizado profundo? Em termos simples, é um conjunto de tarefas que ensina máquinas a realizar análises profundas por meio de algoritmos, permitindo-lhes compreender o comportamento humano, reconhecer voz, identificar imagens e até mesmo prever ações futuras.

Tudo isso faz parte de um vasto campo de desenvolvimento conhecido como Inteligência Artificial (IA), que está intrinsecamente ligado à internet e à forma como nos relacionamos com ela. Fala-se inclusive em uma Quarta Revolução Industrial (ou Internet 4.0) devido ao impacto significativo que o avanço da tecnologia, a inteligência artificial e a internet têm tido no modelo de negócios global.

A relação entre o Chat GPT, o Google e especialistas em SEO

Qualquer empresa ou profissional que deseja se destacar e expandir seus negócios precisa marcar presença no mundo virtual, seja por meio de um site próprio ou nas redes sociais. Nesse contexto, especialistas em marketing digital desempenham um papel fundamental, utilizando suas habilidades para aumentar a visibilidade e as chances de concretizar transações.

Um dos princípios fundamentais desse processo é a criação de conteúdo relevante. Uma loja precisa destacar seus produtos, um médico deve compartilhar seu conhecimento em sua área de especialização, e um especialista deve apresentar seu trabalho, entre outros exemplos. Quanto mais informações de qualidade são disponibilizadas, maior é a relevância da empresa ou do profissional aos olhos dos usuários.

Essa lógica também é entendida pelos algoritmos de busca, como os utilizados pelo Google. Quando alguém procura algo na internet, é natural que escolha uma opção que descreva de forma clara as qualidades do produto ou serviço desejado. O Google se tornou o mecanismo de busca predominante, e, portanto, a competição para aparecer nas primeiras páginas dos resultados se tornou essencial para muitas empresas e profissionais, com a ajuda de um especialista em SEO (Otimização de Mecanismos de Busca).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O especialista, através de seu método de análise SEO compreende as tendências dos algoritmos de busca e desenvolve estratégias para melhorar o ranking de um site no Google. Se você possui um site e deseja melhorar seu desempenho online, provavelmente precisará dos serviços de um especialista ou agência especializada em algum momento.

O impacto nas nossas escolhas

Com a capacidade do Chat GPT de criar textos, qualquer pessoa agora pode gerar conteúdo facilmente. Como mencionamos anteriormente, a criação de conteúdo é fundamental para se destacar no mundo digital. Isso significa que ficou muito mais simples criar um site com informações suficientes para competir em menos tempo do que muitos profissionais gastaram escrevendo artigos ou descrevendo seus produtos.

Isso torna a competição online ainda mais intensa, e apenas especialistas em SEO podem orientar sobre como se adaptar a essas novas práticas. Por que isso afetará nossas escolhas? Imagine que muitos profissionais que antes não sabiam como se expressar online agora serão capazes de fazer isso. A solução proporcionada pelo Chat GPT se tornará mais popular, e a internet ficará repleta de conteúdo gerado por essa tecnologia, que tem a capacidade de escrever como um ser humano real, aumentando assim sua relevância.

Um site com conteúdo criado pelo Chat GPT poderá se destacar nas primeiras posições dos resultados de busca. E, considerando o comportamento dos usuários, é provável que escolham entre as opções geradas por uma máquina ao buscar informações na primeira página do Google. Isso indica que as máquinas estão superando os humanos? Ainda não, mas o futuro é incerto. No mundo da tecnologia, os avanços ocorrem em ritmo acelerado, e uma única geração pode testemunhar uma série de inovações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, não podemos considerar o conteúdo criado pelo Chat GPT como necessariamente ruim. Ele analisa a internet em busca do que é mais predominante em um tópico e formula um novo texto com uma lógica humana. A menos que haja uma predominância de informações incorretas, o que o Chat GPT oferece é, na verdade, um resumo da “verdade”. Portanto, há potencial para que o texto gerado por essa tecnologia se torne relevante.

No entanto, é importante observar que o Chat GPT só pode escrever sobre tópicos que já tenham sido abordados na internet. A criação de conteúdo original ainda é uma habilidade exclusivamente humana. A questão é quanto destaque esse conteúdo original e de alta qualidade terá em meio a uma grande quantidade de conteúdo gerado por máquinas. Essa é uma incógnita que ainda precisamos explorar.

O que sabemos com certeza é que o Google continua a valorizar boas práticas em sua plataforma. Ele permanece como o principal mecanismo de busca global porque entrega resultados relevantes aos usuários por meio de algoritmos bem desenvolvidos, transformando a maneira como as pessoas interagem com a internet. Essa tendência não deve mudar. É improvável que o Google entre em guerra com a inteligência artificial; na verdade, ele já desenvolveu seu próprio modelo, o BERT, para competir com o Chat GPT da Microsoft.

O que os especialistas estão fazendo é analisar a otimização de mecanismos de busca (SEO) de sites e estudar o comportamento dos algoritmos para entender como o Google avaliará a relevância do conteúdo apresentado aos usuários nos resultados de pesquisa. De certa forma, isso cria uma dinâmica em que as máquinas estão avaliando o comportamento humano, enquanto os especialistas humanos estão analisando as máquinas para compreender quem melhor compreende a natureza do outro. Esse cenário levanta questões filosóficas e desafios que ainda não compreendemos completamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À medida que a tecnologia avança, o impacto do Chat GPT e de tecnologias semelhantes em nossas escolhas e na criação de conteúdo online continua a se expandir. A competição por visibilidade na internet se tornará mais acirrada, e a capacidade de discernir entre conteúdo gerado por humanos e máquinas será um desafio constante.

No entanto, é importante lembrar que a qualidade e a originalidade ainda são valorizadas. As máquinas podem auxiliar na criação de conteúdo, mas a autenticidade e a expertise humanas ainda têm seu lugar. À medida que essa relação entre humanos e tecnologia evolui, continuaremos a aprender como tirar o melhor proveito de ambas as habilidades, criando um ambiente digital mais diversificado e informativo.

O futuro é incerto, mas a colaboração entre inteligência artificial e seres humanos promete novas oportunidades e desafios à medida que navegamos nesse cenário em constante evolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE