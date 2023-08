Polícia procura suposto atirador no Capitólio, nos EUA

Ainda assim, a suspeita continua sendo investigada. “Por favor, fique longe da área, pois ainda estamos investigando”, pediu

A Polícia do Capitólio, a sede do Congresso norte-americano, informou, na tarde desta quarta-feira (02), que procura um possível atirador nos prédios. “Nossos oficiais estão procurando dentro e ao redor dos Prédios do Senado em resposta a uma chamada preocupante para o 911”, escreveram.

No momento, o Senado está em recesso e a maioria dos legisladores não se encontra no local. Porém, a maioria dos escritórios mantém uma equipe reduzida no prédio. Segundo a NBC, os edifícios estão sendo evacuados.

Ainda assim, a suspeita continua sendo investigada. “Se você estiver dentro dos prédios do Senado, você deve se abrigar, pois o relatório é de que haja um possível atirados ativo. Deve-se relembrar que não temos relatos confirmados de tiros”, continuaram

O ex-presidente norte-americano Donald Trump foi indiciado pela terceira vez, nessa terça-feira (1º), sobre a invasão ao Capitólio, em 06 de janeiro de 2021.

Na data, uma multidão de apoiadores de Trump, influenciada pelo político, tentou impedir à força a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Cinco pessoas morreram na invasão.

Ainda que indicado por outros dois crimes, a invasão do capitólio pode, de fato, o prejudicar na corrida eleitoral à presidência do país.