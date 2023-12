Polícia prende suspeito de matar mulher grávida e seus quatro filhos no Equador

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (11), quando homens armados chegaram à casa e dispararam contra a família. Apenas o pai das crianças sobreviveu

A Polícia do Equador anunciou nesta quinta-feira (14) que prendeu um suspeito de assassinar quatro crianças e sua mãe, que morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos sofridos em um ataque armado de criminosos que chocou o país.

“Prendemos Byron M., conhecido como ‘Borreguito’, um dos supostos envolvidos no assassinato de uma cidadã e quatro crianças, no último dia 11 de dezembro”, informou a Polícia em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Os menores assassinados tinham entre cinco meses e sete anos. Sua mãe, que estava grávida, morreu perto da meia-noite de quarta-feira (13, horário local), enquanto estava internada em um hospital.

As autoridade policiais informaram que o ataque era direcionado a outras pessoas que moravam em uma casa vizinha e onde encontraram explosivos. As investigações estão em curso “para encontrar os demais responsáveis” pelo homicídio, que ocorreu em Guayaquil (sudoeste), uma das cidades mais violentas do país devido à presença do narcotráfico e de gangues criminosas.

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (11), quando homens armados chegaram à casa e dispararam contra a família. Apenas o pai das crianças sobreviveu.

O funeral dos menores ocorreu na tarde de quinta-feira e o sepultamento da mãe está previsto para sexta (15). Pelo menos 455 crianças e adolescentes foram assassinados entre janeiro e setembro no Equador, segundo a Defensoria do Povo.

O relatório semestral do Observatório Equatoriano do Crime Organizado informou que, entre janeiro de 2019 e junho de 2022, os homicídios de jovens entre 15 e 19 anos aumentaram 500% no país sul-americano.

De 2018 a 2022, os homicídios quadruplicaram no Equador, até alcançarem a marca recorde de 26 assassinatos por cada 100 mil habitantes em 2022. Este número ainda pode chegar a 40 por 100 mil pessoas até o fim deste ano, segundo especialistas.

