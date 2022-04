Pessoa se ateia fogo em frente à Suprema Corte dos EUA

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da pessoa, sua identidade, ou motivos para este ato

Uma pessoa ateou fogo ao próprio corpo do lado de fora da Suprema Corte dos EUA na sexta-feira (22) – informou uma porta-voz do tribunal, referindo-se ao segundo incidente a causar alarme perto do Capitólio, em Washington, D.C., em uma semana.

“Em torno das 18h30 (19h30 em Brasília), um indivíduo entrou na praça em frente ao prédio da Suprema Corte e se ateou fogo”, relatou a porta-voz Patricia McCabe, em um comunicado.

“Não se trata de uma questão de segurança pública”, frisou, acrescentando que ninguém mais ficou ferido.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da pessoa, sua identidade, ou motivos para este ato.

“Um helicóptero médico pousou perto do Capitólio para uma emergência médica”, tuitou a polícia do Capitólio americano, pouco depois do incidente.

O helicóptero aterrissou na praça e transportou a pessoa para um hospital local, completou McCabe.

Na quarta-feira passada, a polícia esvaziou o complexo do Congresso americano, após considerar como uma ameaça um avião inofensivo que participava de um evento esportivo.

Agence France-Presse